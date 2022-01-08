Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2022 18:23

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января - пресс-служба

Аэропорт города Алматы останется в закрытом режиме до 10 января.

«Аэропорт будет закрыт до 10 января», - сообщили в эфире гостелеканала «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу.

Накануне сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 9 января.

Ранее в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане сообщила, что Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алматы 9 января. Позже Минобороны РФ сообщило о том, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЭРОПОРТ, РЕЖИМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]