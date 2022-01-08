Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января - пресс-служба

Аэропорт города Алматы останется в закрытом режиме до 10 января.

«Аэропорт будет закрыт до 10 января», - сообщили в эфире гостелеканала «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу.

Накануне сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 9 января.

Ранее в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане сообщила, что Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алматы 9 января. Позже Минобороны РФ сообщило о том, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.