Афганские власти призывают страны мира оказать стране срочную гуманитарную помощь

Первый заместитель премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар обратился к странам мира с призывом оказать афганскому народу гуманитарную помощь.

«С одной стороны существуют жесткие санкции, с другой - за последние 20 лет в Афганистане не было создано инфраструктуры, дающей людям возможность работать», - цитирует в субботу его слова телеканал Tolo.

По словам премьера, в стране складывается «критическая ситуация». Мулла Барадар добавил, что афганцы сильно нуждаются в деньгах, жилье и продовольствии.

«В нынешней ситуации жителям Афганистана необходимо срочное гуманитарное содействие», - отметил он, подчеркнув в то же время, что власти страны полностью готовы к борьбе с чрезвычайной ситуацией, а министерства и ведомства проинструктированы по вопросам оказания помощи населению.

«Если иностранные государства прекратят содействие Афганистану, вскоре мы станем свидетелями крупной гуманитарной катастрофы», - прокомментировал телеканалу Tolo обращение Барадара афганский политический аналитик Абдул Насер Риштиа.

Телеканал, в свою очередь, напоминает, что международные гуманитарные организации неоднократно предупреждали о серьезном кризисе на фоне холодной зимы в Афганистане.

Ранее в ООН сообщили, что на борьбу с кризисом в Афганистане было собрано $1,5 млрд.