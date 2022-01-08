Российские военные самолеты выполнят более 20 рейсов из Иваново для переброски в Казахстан десантников и техники

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач», - сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, переброска осуществляется с аэродрома «Северный». Согласно видео, предоставленным министерством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».

Ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.