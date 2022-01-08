Акар: Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности

Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в Анкаре.

«Наша цель на Южном Кавказе - долгосрочный мир и стабильность. Президенты Турции и Азербайджана протянули руку мира Армении. Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест. Это вопрос, касающийся не только Азербайджана или Армении, а региона в целом. Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности», - приводит «Анадолу» его слова.

Министр напомнил, что начиная с 30 января 2021 года в Азербайджане действует совместный Турецко-российский мониторинговый центр. «Мы подходим к вопросу позитивно. Число нарушений режима прекращения огня снижается. Надеемся, на еще больший уровень стабильности. Совместные шаги Турции и России вносят вклад в мире и долгосрочность режима прекращения огня», - заявил Хулуси Акар.