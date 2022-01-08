Захарова назвала целенаправленными атаки участников уличных беспорядков в Казахстане на работающих там журналистов и офисы СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападения участников уличных беспорядков в Казахстане на сотрудников медиа и погромы в редакциях.

«В большой мозаике происходящих в Казахстане событий есть одна особенно примечательная для меня деталь. Это зашкаливающая степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ. Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок», - написала Захарова в субботу в своем телеграм-канале.

По ее словам, показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер.

«Вот лишь несколько примеров. 5 января в Алматы группа неизвестных лиц совершила нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании «Мир», которая, напомню, имеет статус межгосударственной и отмечает в этом году тридцатилетие», - пишет она.

По ее словам, преступников было около 500 человек, они были вооружены топорами, «с собой взяли автоген». «Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были», - отметила Захарова.

«Сначала срезали решётки на окнах. Громили всё на своём пути: выворачивали батареи (чтобы в холодных помещениях работать невозможно было), разрушили, буквально разрубили на куски рабочие места, уничтожили спутниковую аппаратную, всё телевизионное оборудование. Любопытная деталь - преступники имели при себе транковые рации, очевидно, понимая, что связь могут отключить», - написала официальный представитель МИД РФ.

Также, по ее словам, есть и другие подробности.

«Погромщики повредили систему отопления - водой затопило все помещения, в том числе аппаратные. Пострадала студия, монтажные станции. Позже редакцию подожгли - выгорело всё. От представительства международной телерадиокомпании «Мир» в Алматы не осталось ничего», - пишет Захарова.

«Попутно были фактически уничтожены офисы телеканалов «Казахстан», «Хабар», «Евразия», КТК, информагентства «Спутник Казахстан». В момент нападения на редакцию в офисе находились сотрудники телеканала «Мир»: журналисты, продюсеры, операторы, инженеры. На какое-то время они были заблокированы в здании. С трудом, но их всё же удалось эвакуировать. Все живы и здоровы», - добавила она.

При этом, по ее данным, корреспонденту «Спутника» повезло чуть меньше. Так, по словам Захаровой, протестующие удерживали его в течение часа, пока ему не удалось вырваться и сбежать. От рук погромщиков также пострадал сотрудник телеканала «Казахстан», добавила официальный представитель российского МИД.

В вечером 6 января в центре Алматы под обстрел попала съёмочная группа телеканала «Алматы», которая направлялась в городскую администрацию для съёмки видеообращения акима (главы) города. В результате погиб водитель, ранения получил оператор.

«И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм», - отмечает Захарова.

«Подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями. Они не только всё больше расшатывают авторитет ОБСЕ и её исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародёрами как молчаливое согласие «международного сообщества» с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно», - заключила она.

5 января пресс-служба МТРК сообщила о разгроме своего офиса в Алматы. «Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», - отмечалось в сообщении.

7 января сообщалось, что МТРК «Мир» восстановило вещание своих телеканалов в Алматы. «Вещание телеканалов «МИР»и «МИР 24» в Алматы восстановлено», - говорилось в сообщении телеканала «Мир24».