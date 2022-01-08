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СНГ 08.01.2022 20:24

На юге Казахстана изъяты оружие, предназначенное для совершения террористических атак - гостелеканал

Задержанные на юге Казахстана раздавали алкоголь и наркотики тем, кто соглашался участвовать в беспорядках, изъяты оружие и боеприпасы, сообщил гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на комендатуру региона.

«Четырнадцать автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, оружие и боеприпасы в ходе следственных действий изъяли силовики в Жамбылской области (юг Казахстана - ИФ). Все это было предназначено для совершения террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараз и близлежащих районах», - говорится в сообщении канала.

По его данным, «в числе задержанных 139 человек». «При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества», - сообщается в информации телеканала.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЮГ, БЕСПОРЯДКИ, ПОДРОБНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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