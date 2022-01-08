МККК передал афганской энергокомпании топливо для дизельных генераторов

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал 200 тыс. литров топлива Кандагарскому филиалу Национальной электроэнергетической компании Афганистана «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS), сообщила вечером в субботу пресс-служба компании.

«Глава Кандагарского филиала DABS мавлави Мухаммад Ханиф Хамза и техническая группа встретились с должностными лицами Красного Креста и обсудили ряд вопросов сотрудничества. На этой встрече представители МККК в провинции Кандагар передали 200 000 литров топлива, которые в случае необходимости будет использоваться для работы дизельных генераторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные лица Кандагарской DABS передали в МККК список некоторого оборудования, необходимого для расширения Кандагарской сети. Представители МККК пообещали предоставить его как можно скорее.