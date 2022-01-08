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СНГ 08.01.2022 21:00

Девять человек погибли от отравления метиловым спиртом в Тюменской области РФ

Девять человек в Тюменской области умерли от отравления метиловым спиртом с водочной этикеткой, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России по Тюменской области.

«По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек», - говорится в сообщении.

Установлены и задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, МЕТИЛ, ОТРАВЛЕНИЕ


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