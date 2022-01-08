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Дальнее зарубежье 08.01.2022 21:24

Два десятка человек погибли в автомобилях во время снегопада в Пакистане

Более 20 человек погибли в районе города Мурри в пакистанскойпровинции Пенджаб, их автомобили оказались погребенными под снегом в результате мощного снегопада, сообщает в субботу Би-би-си.

Пока, по данным местных властей, на которые ссылается телерадиокорпорация, подтверждается гибель 21 человека, всего под снегом оказались примерно тысяча автомашин.

Район объявлен зоной бедствия.

В последние дни в район города Мурри прибыли туристы на более чем 100 тыс. автомобилях для того, чтобы понаблюдать за необычно сильным снегопадом, отмечает Би-би-си.

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Тэги: ПАКИСТАН, СНЕГОПАД, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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