«Омикрон» проник в Армению

В Армении выявлены первые два случая заражения штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав республики. «Оба случая «привозные». Заболевших обнаружили сразу после прибытия в Армению во время тестирования», - отметили в Минздраве. Отмечается, что больные не госпитализированы и проходят лечение дома.

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