Во Франции прошли протестные акции против вакцинных пропусков

В субботу противники вакцинных пропусков протестовали в Париже и ряде других городов Франции.

Во французской столице несколько тысяч человек приняли участие в манифестации, которая направилась в седьмой округ Парижа к министерству солидарности и здравоохранения.

Акция проходила по инициативе лидера националистической и евроскептической партии «Патриоты» Флориана Филиппо, одного из наиболее активно выступающих против вакцинных пропусков французских политиков.

В рядах протестующих, отметил телеканал BFMTV, большинство представляли противники вакцинных пропусков, но были и несогласные с вакцинацией против COVID-19.

В целом же участники акции пришли выразить негодование против того, что они называли «пропусками позора», дискриминирующими граждан республики и нарушающими, по мнению манифестантов, их основополагающие права.

По замечанию BFMTV, многие были также возмущены недавним высказыванием президента Франции Эмманюэля Макрона, который с использованием непарламентской лексики заявил о желании испортить жизнь невакцинированным гражданам.

СМИ сообщают об акциях протеста против вакцинных пропусков в еще нескольких городах Франции, в частности, Марселе, Монпелье, Кане.

Нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - после трехдневных дебатов утвердила 6 января в первом чтении проект закона, учреждающий вакцинный пропуск.

Теперь проект закона, преобразующего санитарный пропуск в вакцинный, должен быть рассмотрен сенатом в начале следующей недели. Правительство рассчитывало ввести закон в действие 15 января, но затянувшееся обсуждение в Национальном собрании может передвинуть этот срок.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством президента Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая учреждение вакцинного пропуска.

Проект закона, за который проголосовало Национальное собрание, предусматривает обязанность предъявлять вакцинный пропуск в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Для получения вакцинного пропуска требуется вакцинация от COVID-19. Отрицательного теста, как для действующего санитарного пропуска, уже недостаточно.