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Дальнее зарубежье 08.01.2022 21:36

Генсек НАТО обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и осложнения для безопасности в Европе», - написал он в твиттере в субботу.

«НАТО продолжает координацию со стратегическим партнером - ЕС в то время как мы готовимся к встрече Совета НАТО-Россия», - отметил Столтенберг.

Встреча Совета Россия-НАТО запланирована на 12 января в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕВРОКОМИССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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