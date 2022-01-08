Генсек НАТО обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и осложнения для безопасности в Европе», - написал он в твиттере в субботу.

«НАТО продолжает координацию со стратегическим партнером - ЕС в то время как мы готовимся к встрече Совета НАТО-Россия», - отметил Столтенберг.

Встреча Совета Россия-НАТО запланирована на 12 января в Брюсселе.