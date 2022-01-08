Аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок - СМИ

Срок открытия международного аэропорта второго города Казахстана Алматы пока не определен. «Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани», - сообщают местные СМИ. Ранее в субботу сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 10 января.

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