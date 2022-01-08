Группировка миротворцев в Казахстане может быть увеличена при необходимости - представитель ОДКБ

Численность группировки миротворцев ОДКБ в Казахстане при необходимости может быть увеличена, сообщил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата Организации Игорь Панарин.
"В случае необходимости они могут быть (наращены - ИФ)", - сказал Панарин в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".
Ранее на фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ направила в страну миротворческий контингент, в основу которого вошли элитные части ВДВ России.
Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, при необходимости её увеличат, сообщил "Интерфаксу" в минувшую пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Численность российского контингента официально не называется.
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