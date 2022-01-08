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Регион 08.01.2022 23:18

Явного иновмешательства во внутренние дела Казахстана не наблюдается - посол в РФ

Власти Казахстана не видят прямых указаний на иностранное вмешательство во внутренние дела республики, заявил в субботу посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

"На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идёт явное вмешательство. Как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может там кто-то пытается всевозможные центры... Официально, на государственном уровне ничего такого не происходит. Есть понимание процесса, что в Казахстане творится, наши посольства на связи со своими партнерами в этих государствах", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Так он ответил на вопрос ведущего, наблюдают ли власти Казахстана вмешательство в свои внутренние дела со стороны Польши, Франции, Украины.

Кошербаев отметил, что регулировать ситуацию в блогосфере "сложно, у каждого есть своё мнение".

"Есть конечно же, наш президент отметил, определённое вмешательство. Во всяком случае я в паре-тройке ресурсов прямо видел конкретно расписывалось, как надо захватывать. Прямо памятки были сделаны. Но естественно, что это неофициальные ресурсы. Я эти ресурсы видел летом в прошлом году, когда в Беларуси были (митинги), но я никогда не думал, что вопрос коснётся и нашей страны", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИТУАЦИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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