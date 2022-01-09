В Кыргызстане выясняют обстоятельства задержания гражданина этой страны в Казахстане

МИД Кыргызстана выясняет обстоятельства задержания в Казахстане кыргызского гражданина, участвовавшего в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в воскресенье.
«Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызстана за участие в массовых беспорядках, произошедших в Казахстане, МИД сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Казахстана проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», - говорится в сообщении.
Министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.
В воскресенье на государственном телеканале «Казахстан» было опубликовано видео признания задержанного в Казахстане гражданина Кыргызстана, который сообщил, что ему предлагали оплату за участие в митинге в Алматы.
«1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, 2 числа я прилетел в Алматы, меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил вернуться домой, и меня задержали военные», - сказал он.
По данным МВД Казахстана, в результате массовых протестов в республике задержаны почти 6 тыс. человек.
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