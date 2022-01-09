Россия не будет обсуждать с США ситуацию в Казахстане - Рябков

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно», - сказал замминистра, отвечая на вопрос, может ли эта тема быть затронута на предстоящих переговорах в Женеве или по каким-то другим каналам с США.

«Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть «руку Москвы» предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет», - сказал замминистра.

«При этом обращаю внимание на то, что неоднократно в последнее время с нашей стороны отмечалось, что имеет место вмешательство извне, определённая координация из зарубежных центров тех проявлений террористического и криминального характера, которые в массовом порядке мы фиксировали, которые, к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», - подчеркнул Рябков.