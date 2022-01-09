Восемь человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в ХМАО

Восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по округу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, в январе 2022 года несколько жителей поселка Кондинское купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате употребления этой жидкости 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались.

В свою очередь на сайте администрации Кондинского района сообщается, что всего было зафиксировано 12 случаев отравления, в том числе восемь - с летальным исходом. Суррогат, по данным администрации, реализовывался «в стеклянных емкостях объемом 0,5 литра под названием «Царская охота» с изображением на этикетке Петра Первого».

Как сообщила прокуратура округа, по факту отравления алкоголем организована проверка, направленная на выявление и пресечение незаконного производства и сбыта спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что от отравления метиловым спиртом во время новогодних праздников умерли девять жителей Тюменской области, возбуждено уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых, сбывавших суррогатный алкоголь.