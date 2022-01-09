Маленькая девочка стала жертвой обстрела автомобиля в Алматы

Казахстанские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Аружан Саин сообщили о гибели четырехлетней девочки в результате обстрела автомобиля в Алматы.

«Аружан Саин рассказала, что 7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алматы по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате умерла 4-летняя девочка», - сообщил телеграм-канал Tengrinews.kz.