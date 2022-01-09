Власти сообщили о задержании в Алматы 850 участников беспорядков

В крупнейшем городе Казахстана Алматы от бандитских группировок «зачищены» резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон «Думан», район вокруг торгового центра «Карсити», Ауэзовский и Наурызбайский районы, это следует из распространенной в воскресенье официальной сводки городского акимата.

«Задержаны порядка 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается», - сообщили городские власти.

Тем временем оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали почти три десятка террористов в Кызылорде.

«В Кызылорде задержано 27 террористов. Всего в регионе задержаны 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано девять фактов нарушения режима ЧП», - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.