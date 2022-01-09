Бишкек назвал музыкантом-гастролером гражданина Кыргызстана, признавшегося в получении денег за участие в беспорядках в Казахстане

Задержанный в Казахстане за участие в беспорядках кыргызский гражданин является джазовым музыкантом, сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.
«По данным родственников, кыргызский джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года, и 2 января в 20:00 (18:00 по бакинскому времени) он улетел в город Алматы», - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, родственников у Рузахунова в Казахстане нет, он ездил в соседнюю республику по приглашениям на концерты и музыкальные фестивали. «В настоящее время министерством проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», - сказали в МВД.
Ранее государственный телеканал «Казахстан» обнародовал видеозапись признания задержанного гражданина Кыргызстана о том, что ему предлагали деньги за участие в митинге протеста в Алматы. «1-го числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, 2-го числа я прилетел в Алматы, меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил вернуться домой, и меня задержали военные», - сказал кыргызский гражданин.
По данным МВД Казахстана, в результате беспорядков в стране были задержаны почти 6 тыс. человек.
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