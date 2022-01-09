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Израиль открыл въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

Израиль в воскресенье открыл границы для туристов, которые вакцинированы любой вакциной против коронавируса COVID-19, упразднив списки стран, из которых въезд запрещен в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает The Times of Israel.

Для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона - еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.

В настоящее время коронавирусом в Израиле болеют 115 тыс. человек, активно распространяется штамм «омикрон». Однако эксперты пришли к выводу, что тяжелые случаи течения заболевания вызваны заражением штаммом «дельта».

Всего за время пандемии в стране выявили почти 1,5 млн зараженных.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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