В России за сутки выявили 16,2 тыс. случаев COVID-19, скончались 763 пациента - оперштаб

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 246 случаев, умерли за сутки 763 пациента, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, обнародованных в воскресенье.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 980 (12,2%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.
Днем ранее, в субботу, в России выявили 16,56 тыс. новых заболевших COVID-19.
В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют июньским.
Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки было выявлено 3 тыс. 274 случаев заболевания. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 1 тыс. 323 заболевших. На третьем - Московская область (1 тыс. 124).
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 650 тыс. 849 случаев коронавирусной инфекции, 316 тыс. 163 умерших и 9 млн 686 тыс. 912 выписанных, причем 20 тыс. 751 выздоровели за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 647 тыс. 774.
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