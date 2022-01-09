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СНГ 09.01.2022 14:10

Грушко не увидел новизны в заявлениях Столтенберга по итогам совещания глав МИД стран НАТО

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам внеочередного совещания глав МИД стран альянса не несут в себе ничего нового, никак не повлияют на решение России вести переговоры по гарантиям безопасности в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ничего нового. Лозунги, кочующие из одного заявления в другое», - сказал Грушко «Интерфаксу» в воскресенье.

Грушко возглавит российскую делегацию на переговорах в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО 12 января.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные заявления «никак не повлияют на готовность России вести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности».

«Там будем говорить непосредственно со странами-членами», - отметил Грушко.

Ранее Столтенберг назвал позитивным сигналом готовность России сесть за стол переговоров. «Потому что, когда напряженность высока, диалог становится еще более важным», - сказал генсек.

Вместе с тем он указал на неоправданное наращивание Россией военной мощи на Украине и вокруг нее. «Несмотря на призывы международного сообщества, на протяжении многих недель Россия не предприняла шагов по деэскалации», - заявил Столтенберг.

Наращивание российских сил, по его словам, продолжается, со стороны России звучит угрожающая риторика. «Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе», - сказал генсек альянса, заверив, что страны НАТО продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать ей политическую и практическую поддержку.

«Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой собственный путь и свои союзы», - заявил генеральный секретарь НАТО.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО желает диалога с Россией, но предусматривает и возможность провала дипломатии, так как считает реальным сценарий военного противостояния Москвы и Киева. «НАТО вступит в добросовестный и содержательный диалог с Россией. Но мы также должны приготовиться к возможности провала дипломатии», - сказал Столтенберг.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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