Грушко не увидел новизны в заявлениях Столтенберга по итогам совещания глав МИД стран НАТО

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам внеочередного совещания глав МИД стран альянса не несут в себе ничего нового, никак не повлияют на решение России вести переговоры по гарантиям безопасности в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Ничего нового. Лозунги, кочующие из одного заявления в другое», - сказал Грушко «Интерфаксу» в воскресенье.
Грушко возглавит российскую делегацию на переговорах в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО 12 января.
Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные заявления «никак не повлияют на готовность России вести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности».
«Там будем говорить непосредственно со странами-членами», - отметил Грушко.
Ранее Столтенберг назвал позитивным сигналом готовность России сесть за стол переговоров. «Потому что, когда напряженность высока, диалог становится еще более важным», - сказал генсек.
Вместе с тем он указал на неоправданное наращивание Россией военной мощи на Украине и вокруг нее. «Несмотря на призывы международного сообщества, на протяжении многих недель Россия не предприняла шагов по деэскалации», - заявил Столтенберг.
Наращивание российских сил, по его словам, продолжается, со стороны России звучит угрожающая риторика. «Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе», - сказал генсек альянса, заверив, что страны НАТО продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать ей политическую и практическую поддержку.
«Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой собственный путь и свои союзы», - заявил генеральный секретарь НАТО.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО желает диалога с Россией, но предусматривает и возможность провала дипломатии, так как считает реальным сценарий военного противостояния Москвы и Киева. «НАТО вступит в добросовестный и содержательный диалог с Россией. Но мы также должны приготовиться к возможности провала дипломатии», - сказал Столтенберг.
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