Власти Казахстана сообщили о гибели двух и ранении более полутора сотен военных в результате беспорядков

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.

«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибло 2 военнослужащих, ранены 163 человека», - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. «Прежде всего, была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты», - говорится в сообщении.