Власти Казахстана сообщили о гибели двух и ранении более полутора сотен военных в результате беспорядков

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.
«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибло 2 военнослужащих, ранены 163 человека», - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.
Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. «Прежде всего, была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты», - говорится в сообщении.
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января - Песков
Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных
Байрамов обсудил с новым послом Южной Кореи участие корейских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Нидерланды поднимают лимит добычи на месторождении Гронинген из-за дефицита газа в Европе
Представители Туркменистана и Афганистана обсуждают вопросы ускорения строительства газопровода ТАПИ
Бизнес потерял от беспорядков в Казахстане около $200 млн - Палата предпринимателей
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 305 млн
Российские ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров