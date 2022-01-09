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СНГ 09.01.2022 14:00

Власти Казахстана сообщили о гибели двух и ранении более полутора сотен военных в результате беспорядков

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.

«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибло 2 военнослужащих, ранены 163 человека», - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. «Прежде всего, была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты», - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, МИНОБОРОНЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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