Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.01.2022 14:20

Мощный снегопад надвигается на Москву

Сильный снег, метели и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве и Московской области с вечера воскресенья до полудня понедельника.

«В период с 19 часов 9 января до 12 часов 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра восточной четверти 7-12 м/с», - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС по Москве.

Об аналогичных метеорологических условиях сообщили и в главном управлении МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобили под деревьями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, СНЕГОПАД


Похожие новости


Температурный рекорд 2002 года побит в Москве Осень 2019 года в Москве может стать рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений Суббота в Москве стала самым жарким днем июля Москву вновь засыпало снегом В Москве объявлено штормовое предупреждение Дожди в Москве сократятся в дни карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов усилиями спецавиации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]