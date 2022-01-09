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СНГ 09.01.2022 14:30

Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

«На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОДКБ, СЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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