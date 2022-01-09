Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
«На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января - Песков
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