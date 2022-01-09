Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5 тыс. 969 человек - ТВ

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5969 человек, среди них есть иностранцы, силовики продолжают зачистки, передает телеканал «Хабар 24».
«Данные по задержанным обновили в МВД - на данный момент за участие в беспорядках задержали 5 тыс. 969 человек, среди них есть иностранцы», - сказал ведущий в эфире "Хабар 24.
Кроме того, как сообщили на заседании оперативного штаба, силовики продолжают зачистки, во всех регионах ситуация стабилизировалась, добавил ведущий.
«Правоохранительные органы освободили все прежде захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов. Также идет поиск и задержание террористов», - сообщил телеканал.
Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных
Байрамов обсудил с новым послом Южной Кореи участие корейских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Инвестиции в новые европейские АЭС до 2050г должны составить 500 млрд евро - член ЕК
Нидерланды поднимают лимит добычи на месторождении Гронинген из-за дефицита газа в Европе
Представители Туркменистана и Афганистана обсуждают вопросы ускорения строительства газопровода ТАПИ
Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 10 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Отменены три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе - КХЛ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров