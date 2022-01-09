Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5 тыс. 969 человек - ТВ

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5969 человек, среди них есть иностранцы, силовики продолжают зачистки, передает телеканал «Хабар 24».

«Данные по задержанным обновили в МВД - на данный момент за участие в беспорядках задержали 5 тыс. 969 человек, среди них есть иностранцы», - сказал ведущий в эфире "Хабар 24.

Кроме того, как сообщили на заседании оперативного штаба, силовики продолжают зачистки, во всех регионах ситуация стабилизировалась, добавил ведущий.

«Правоохранительные органы освободили все прежде захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов. Также идет поиск и задержание террористов», - сообщил телеканал.