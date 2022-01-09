Кыргызстан отправил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина

Власти Кыргызстана направили ноту в Казахстан в связи с задержанием кыргызского гражданина Викрама Рузахунова за участие в беспорядках, сообщил в воскресенье журналистам замглавы кыргызского правительства, руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

«Официальных обращений к нам не было, но мы направили ноту в Казахстан. Он не является террористом, да, он может быть, каким-то образом оказался не в том месте, эти обстоятельства надо выяснить», - заявил Ташиев у здания казахстанского посольства в Бишкеке.

По его словам, задержанный является «добропорядочным гражданином страны, музыкантом, общественником». «Те, кто проводит расследование, они, наверное, ошиблись», - сказал Ташиев.

В воскресенье к посольству Казахстана в Бишкеке на митинг в поддержку Рузахунова пришли около 20 человек, в основном артисты и музыканты. Они требуют разобраться в ситуации и поскорее вернуть музыканта на родину.

Ранее государственный телеканал «Казахстан» обнародовал видеозапись признания задержанного гражданина Кыргызстана в том, что ему предложили 90 тыс. тенге для участия в протестах в Алматы. В МВД Кыргызстана сообщили со ссылкой на родственников, музыкант часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертов. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года, и 2 января улетел Алматы.