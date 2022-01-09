Инвестиции в новые европейские АЭС до 2050г должны составить 500 млрд евро - член ЕК

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон дал прогноз, что европейские АЭС нового поколения потребуют до 2050 года 500 млрд евро инвестиций.

«Только существующим сейчас ядерным электростанциям нужно к 2030 году инвестиций на 50 млрд евро. И еще 500 млрд понадобится к 2050 году для станций нового поколения», - заявил еврокомиссар в интервью французскому воскресному изданию «Журналь дю диманш».

Бретон выступает в поддержку включения ядерной энергетики в «таксономию» - экономику, инвестиции в которую не вредят климату. В канун Нового года Еврокомиссия объявила, что до достижения «углеродного нейтралитета», которого она рассчитывает добиться к 2050 году, ядерная энергетика и сжигание природного газа, несмотря на загрязнение окружающей среды, могут быть включены в «зеленую таксономию».

Предполагается, что такое решение облегчит привлечение инвестиций в инфраструктуру, способствующую борьбе против климатических изменений. Для Бретона придание «зеленого» статуса ядерной энергетике будет основополагающим на переходный период, так как цель достижения к 2050 году «углеродного нейтралитета» требует колоссальных инвестиций. Еврокомиссар считает, что «включение ядерной энергетики в таксономию является решающим, чтобы дать возможность отрасли привлечь те капиталы, которые ей понадобятся».

«Экологический переход повлечет промышленную революцию невиданного размаха. Как и конкурентную борьбу за капиталы между различными энергетическими источниками. Например, только по возобновляемым видам энергетики понадобится инвестировать 65 млрд евро в год. И к этому надо добавить 45 млрд ежегодных инвестиций для создания инфраструктур дополнительных сетей», - заявил Бретон.

По его оценке, при 26% электричества, производимого в ЕС за счет ядерной энергетики, к 2050 году ядерная энергия будет составлять не менее 15% энергетического баланса Евросоюза.

Телеканал Еuronews ранее сообщил, что таксономия расколола Европейский союз. В поддержку решения Еврокомиссии выступили Франция, у которой много ядерных реакторов, и Польша. Австрия, Германия, Люксембург и Испания не согласны с инвестициями в ядерную энергетику. Активистов защиты климата, по данным канала, возмутило то, что не было предложено обсудить список «зелёных» отраслей таксономии с общественностью.

Еuronews напомнил, что решение Еврокомиссии может быть оспорено, если за это выступят не менее 20 государств-членов ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза.