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Спорт 09.01.2022 15:10

Отменены три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе - КХЛ

Континентальная хоккейная лига отменила игры трех матчей регулярного чемпионата с участием рижского «Динамо», где выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.

«По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо» Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», - говорится в сообщении.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи «Динамо» Рига - «Динамо» Минск, «Металлург» - «Динамо» Рига и «Автомобилист» - «Динамо» Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно», - отмечается в сообщении.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КХЛ, "ДИНАМО", МАТЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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