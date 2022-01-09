Отменены три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе - КХЛ

Континентальная хоккейная лига отменила игры трех матчей регулярного чемпионата с участием рижского «Динамо», где выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.
«По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо» Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», - говорится в сообщении.
«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи «Динамо» Рига - «Динамо» Минск, «Металлург» - «Динамо» Рига и «Автомобилист» - «Динамо» Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно», - отмечается в сообщении.
Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.
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