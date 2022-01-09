Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские миротворцы проводят в аэропорту «Алматы» проводят тренировки по предотвращению внештатных ситуаций, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. «На аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются предотвращение внештатных ситуаций», - говорится в сообщении. В тренировках участвует бронетехника.

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