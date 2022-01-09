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СНГ 09.01.2022 15:30

Бишкек отрицает приход террористов в Казахстан из Кыргызстана

Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через кыргызскую территорию.

«Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Кыргызстана. В Кыргызстане нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством», - сказал Ташиев в воскресенье журналистам.

По его словам, в Казахстане после беспорядков задержаны граждане Кыргызстана, однако официальной информации от властей соседней страны не поступало. «Наши граждане работают в Казахстане. Среди них могут быть те, кто замешкался, но официальной информации мы не получили от Казахстана. Мы не знаем имен задержанных», - отметил Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что для Кыргызстана события в Казахстане не представляют угрозы. «Приняты все меры безопасности. Никакой опасности для Кыргызстана нет, несмотря на то, что Алматы находится достаточно близко, и деструктивные силы могут предпринять попытку попасть в Кыргызстан», - заявил Ташиев.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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