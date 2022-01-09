Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.01.2022 15:25

Шойгу заявил о масштабной информационной войне против Минобороны РФ

Минобороны РФ постоянно подвергается масштабным информационным атакам, сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

«Сегодня - это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», - сказал Шойгу в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

По его словам, против Минобороны РФ применяется широкий спектр «информационного оружия», начиная «от фейков, и заканчивая просто информационными вбросами и атаками».

В 2015 году в Риге начал работу Центр стратегических коммуникаций НАТО, который, как заявляют в альянсе, создан для борьбы с «российской пропагандой».

В 2017 году Шойгу сообщил что в Вооруженных силах созданы войска информационных операций. «Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее», - сказал Шойгу в Госдуме, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой.

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИНФОРМАЦИЯ, НАПАДКИ


Похожие новости


Численность российских военных у границы Украины может возрасти до 175 тыс. - Резников Азербайджан и Армения прекратили боевые действия - Минобороны РФ Министры обороны Турции и РФ обсудили по телефону проблемы безопасности и Сирию Военному атташе США заявлено о непрофессиональных действиях американского эсминца на Дальнем Востоке - Минобороны РФ Россия передала Армении 50 тыс. доз "Спутника V" Анкара возлагает на РФ и США ответственность за атаки курдских боевиков из Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]