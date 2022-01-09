Шойгу заявил о масштабной информационной войне против Минобороны РФ

Минобороны РФ постоянно подвергается масштабным информационным атакам, сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
«Сегодня - это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», - сказал Шойгу в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».
По его словам, против Минобороны РФ применяется широкий спектр «информационного оружия», начиная «от фейков, и заканчивая просто информационными вбросами и атаками».
В 2015 году в Риге начал работу Центр стратегических коммуникаций НАТО, который, как заявляют в альянсе, создан для борьбы с «российской пропагандой».
В 2017 году Шойгу сообщил что в Вооруженных силах созданы войска информационных операций. «Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее», - сказал Шойгу в Госдуме, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой.
«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - добавил министр.
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