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Дальнее зарубежье 09.01.2022 15:40

В Тяньцзине начали тестировать 14 млн жителей на COVID-19 после выявления «омикрона»

В китайском городе Тяньцзинь близ Пекина началось тестирование населения на COVID-19 после того, как у 20 человек обнаружили коронавирус, сообщили в воскресенье китайские государственные СМИ.

Новые заражения коронавирусом выявили 7 и 8 января, при этом у двух человек из 20 подтвердилось заражение штаммом «омикрон».

Ожидается, что тестирование всех жителей города, население которого составляет порядка 14 млн человек, проведут за двое суток. До получения отрицательного результата жителям рекомендовано оставаться дома.

Тяньцзинь находится в 150 км от Пекина, на высокоскоростном поезде из одного города в другой можно добраться примерно за час.

В Китае в преддверии зимних Олимпийских игр 4 февраля в Пекине действует политика «нулевой терпимости» к COVID-19.

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Тэги: КИТАЙ, ГОРОД, ЖИТЕЛИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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