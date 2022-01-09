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СНГ 09.01.2022 15:50

Транспорт в Алматы частично возобновит работу - СМИ

Общественный транспорт Алматы частично начнет работу с 10 января, сообщает телеканал «Хабар 24».

«C завтрашнего дня в Алматы частично возобновит работу общественный транспорт. Об этом сегодня сообщили в штабе по восстановлению жизнеобеспечения города», - говорится в сообщении в телеграм-канале «Хабар 24».

Автобусы будут курсировать с интервалом в 20-30 минут, жители смогут расплатиться за проезд транспортной картой.

Как сообщили в эфире гостелеканала «Хабар 24», в Алматы проблема нехватки хлеба решится в течение трех-четырех дней, в понедельник возобновит работу еще один хлебозавод, позже подключатся остальные пекарни.

Ранее основной производитель «Аксай Нан» снизил объемы производства в два раза. Приостановлена доставка хлеба в супермаркеты, владельцы мини-маркетов сами приезжают в заводской магазин.

Отмечается, что в последние дни в Алматы зафиксированы факты необоснованного завышения цен на хлеб.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСПОРТ, РАБОТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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