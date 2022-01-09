В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 555 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 621 тыс. 234, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 630 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек (накануне - шестеро). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 445.

От COVID-19 вылечились 605 тыс. 561 человек, в том числе - 503 за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 228 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 395 тестов на коронавирус против 11 тыс. 262 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 943 тыс. 023 теста на COVID-19.