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Здравоохранение 09.01.2022 15:51

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 555 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 621 тыс. 234, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 630 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек (накануне - шестеро). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 445.

От COVID-19 вылечились 605 тыс. 561 человек, в том числе - 503 за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 228 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 395 тестов на коронавирус против 11 тыс. 262 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 943 тыс. 023 теста на COVID-19.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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