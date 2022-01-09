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СНГ 09.01.2022 16:00

СМИ Казахстана оценили почти в $80 млн суточный ущерб от отключения интернета в стране

Суточное отключение интернета обходится казахстанской экономике в $78 млн, сообщили в воскресенье местные СМИ.

«В Казахстане 24 часа полного отключения интернета обходится экономике в $78 млн (33 миллиарда тенге)», - говорится в сообщениях со ссылкой на сайт NetBlocks.

Между тем сбои в интернете в Казахстане продолжаются: утром 9 января работа общенациональной связи составляла 5% от обычного уровня, информируют СМИ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНТЕРНЕТ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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