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Дальнее зарубежье 09.01.2022 16:15

Противники талибов в Афганистане опровергли возможность переговоров с ними на территории Ирана

Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг сообщения о намечающейся в Иране встрече своего лидера Ахмада Масуда с представителями талибов.

«Никаких переговоров между лидером Фронта национального сопротивления Ахмадом Масудом и руководством талибов не запланировано», - заявил в воскресенье официальный представитель ФНС Сибгатулла Ахмади.

«В ближайшее время у нас будет заявление по этому поводу и последним событиям в стране», - написал Ахмади в твиттере.

Накануне глава пресс-центра МИД талибов Абдул Кахар Балхи сообщил, что делегация движения «Талибан» во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки отбыла в Иран. «В ходе визита будут обсуждены политические, экономические, транзитные и миграционные вопросы между Афганистаном и Ираном», - сказал Балхи.

Ряд афганских сетевых СМИ сообщил, что власти Ирана намерены организовать в Мешхеде секретную встречу представителей талибов с лидерами антиталибских сил - бывшим губернатором Герата Исмаил Ханом, лидером хазарейской партии Хезби Вахдати Ислами Мухаммадом Муаккиком, Ахмадом Масудом и некоторыми чиновниками бывшего правительства Афганистана.

Иранские власти и талибы и не комментировали эти сообщения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРОТИВНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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