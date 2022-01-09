Более 2 тыс. человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков в Казахстане, в тяжелом состоянии находятся 83 пациента - ТВ

Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью в ходе беспорядков в Казахстане, сообщил госканал «Хабар 24».

«2 265 человек обратились за медицинской помощью из-за беспорядков. Больше всего в Алматы - 1 100 человек, в Алматинской области - 300 человек и по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях», - сообщили в эфире госканала в воскресенье.

По данным СМИ, сейчас на стационарном лечении находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии - 83 человека.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о трех случаях гибели детей.

По данным Минздрава Казахстана, зафиксировано 12 случаев нападений на станции экстренной помощи, повреждено 20 машин «скорой помощи».