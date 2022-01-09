Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.01.2022 16:24

Более 2 тыс. человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков в Казахстане, в тяжелом состоянии находятся 83 пациента - ТВ

Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью в ходе беспорядков в Казахстане, сообщил госканал «Хабар 24».

«2 265 человек обратились за медицинской помощью из-за беспорядков. Больше всего в Алматы - 1 100 человек, в Алматинской области - 300 человек и по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях», - сообщили в эфире госканала в воскресенье.

По данным СМИ, сейчас на стационарном лечении находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии - 83 человека.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о трех случаях гибели детей.

По данным Минздрава Казахстана, зафиксировано 12 случаев нападений на станции экстренной помощи, повреждено 20 машин «скорой помощи».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Десять сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков в Казахстане - гостелеканал Бизнес потерял от беспорядков в Казахстане около $200 млн - Палата предпринимателей Лукашенко: Беспорядки в Казахстане - попытка очередной атаки постсоветского государства у границ РФ Подстрекательскую роль в беспорядках в Казахстане играют свободные СМИ и забугорные деятели - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]