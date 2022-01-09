Комитет нацбезопасности Кыргызстана опроверг причастность кыргызских граждан к беспорядкам и мародерству в Казахстане

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана заявил об информационных атаках в отношении своей страны, целью которых является насаждение вражды между кыргызами и казахами.

«Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального авторитета по кличке «Дикий Арман», а затем подхваченные силами, заинтересованными вбить клин между братскими кыргызами и казахами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки и направлены на расширение территории хаоса, беспорядков», - говорится в заявлении ГКНБ, распространенном в воскресенье.

В ведомстве добавили, что власти Кыргызстана и Казахстана поддерживают контакты для обеспечения региональной безопасности. «Между компетентными структурами Кыргызстана и Казахстана поддерживаются необходимые контакты, направленные на обеспечение региональной безопасности и правопорядка, в контексте скорейшего восстановления стабильности в Казахстане», - сообщили в пресс-службе комитета.

По ее данным, до компетентных структур Казахстана доведено, что «кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерству в Казахстане». «Компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными. ГКНБ Кыргызстана готов к совместным с казахскими братьями мерам, и надеется на то, что власти Казахстана объективно разберутся, не будут поддаваться навязываемой заинтересованными силами антикыргызской риторике», - отметили в ГКНБ.

В воскресенье у посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в поддержку кыргызского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Алматы в ходе беспорядков. Государственный телеканал «Казахстан» ранее обнародовал видеозапись его признания в том, что ему предложили 90 тыс. тенге за участие в протестах в Алматы.