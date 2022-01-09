Генсек ОДКБ обсудил развертывание миротворцев в Казахстане с генералом Сердюковым

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонный разговор с командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане Андреев Сердюковым, сообщила в воскресенье пресс-служба ОДКБ.
«9 января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым, назначенным решением совета министров обороны ОДКБ», - говорится в сообщении.
«Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в республике Казахстан», - сообщила пресс-служба.
Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.
Ранее Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Он отметил, что миротворцы завершили развертывание в Казахстане, приступив к охране важных военных и государственных объектов в Алматы.
Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил Сердюков.
По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.
Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных
Байрамов обсудил с новым послом Южной Кореи участие корейских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Инвестиции в новые европейские АЭС до 2050г должны составить 500 млрд евро - член ЕК
Нидерланды поднимают лимит добычи на месторождении Гронинген из-за дефицита газа в Европе
Представители Туркменистана и Афганистана обсуждают вопросы ускорения строительства газопровода ТАПИ
Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 10 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Отменены три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе - КХЛ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров