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СНГ 09.01.2022 16:48

Генсек ОДКБ обсудил развертывание миротворцев в Казахстане с генералом Сердюковым

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонный разговор с командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане Андреев Сердюковым, сообщила в воскресенье пресс-служба ОДКБ.

«9 января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым, назначенным решением совета министров обороны ОДКБ», - говорится в сообщении.

«Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в республике Казахстан», - сообщила пресс-служба.

Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.

Ранее Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Он отметил, что миротворцы завершили развертывание в Казахстане, приступив к охране важных военных и государственных объектов в Алматы.

Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил Сердюков.

По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.

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Тэги: ОДКБ, ГЕНСЕК, МИРОТВОРЦЫ, КОМАНДУЮЩИЙ


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