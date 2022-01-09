Власти Казахстана сообщили о задержании почти 200 человек после беспорядков в Атырау

Оперативный штаб Казахстана сообщил об установлении контроля правоохранительных органов над ситуацией в Атырауской области.

«Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. С момента начала антитеррористической операции в Атырау задержаны 197 человек», - говорится в сообщении штаба, обнародованном в воскресенье.

«Объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме. На центральной площади в городе Атырау, где до этого собирались демонстранты, людей нет. Движение пассажирских поездов восстановлено», - информировал штаб.