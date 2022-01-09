МИД Кыргызстана потребовал от Казахстана освободить задержанного кыргызского музыканта

МИД Кыргызстана призвал казахстанских коллег незамедлительно освободить задержанного в Алматы музыканта Викрама Рузахунова.
«Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания кыргызстанца Викрама Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», - сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.
По ее данным, Жошыбаев заявил, что озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до руководства МИД Казахстана, и обещал предоставить более детальную информацию, сообщив, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.
Кроме того, состоялся телефонный разговор первого замглавы МИД Кыргызстана Нурлана Ниязалиева с казахстанским коллегой Маратом Сыздыковым. В ходе разговора Ниязалиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны и призвал казахстанскую сторону публиковать проверенную и достоверную информацию относительно участия иностранных граждан в беспорядках в Казахстане.
В МИД сообщили, что министр Руслан Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД Казахстана и держит на постоянном контроле ситуацию с пребыванием граждан Кыргызстана, которые проживают и осуществляют трудовую деятельность в соседней стране.
В воскресенье телеканал «Казахстан» обнародовал видеозапись признания Рузахунова в том, что ему предложили 90 тыс. тенге для участия в протестах в Алматы. В МВД Кыргызстана сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов.
Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил в воскресенье журналистам, что Рузахунов не является террористом.
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