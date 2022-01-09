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СНГ 09.01.2022 18:48

МИД Кыргызстана потребовал от Казахстана освободить задержанного кыргызского музыканта

МИД Кыргызстана призвал казахстанских коллег незамедлительно освободить задержанного в Алматы музыканта Викрама Рузахунова.

«Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания кыргызстанца Викрама Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», - сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

По ее данным, Жошыбаев заявил, что озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до руководства МИД Казахстана, и обещал предоставить более детальную информацию, сообщив, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.

Кроме того, состоялся телефонный разговор первого замглавы МИД Кыргызстана Нурлана Ниязалиева с казахстанским коллегой Маратом Сыздыковым. В ходе разговора Ниязалиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны и призвал казахстанскую сторону публиковать проверенную и достоверную информацию относительно участия иностранных граждан в беспорядках в Казахстане.

В МИД сообщили, что министр Руслан Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД Казахстана и держит на постоянном контроле ситуацию с пребыванием граждан Кыргызстана, которые проживают и осуществляют трудовую деятельность в соседней стране.

В воскресенье телеканал «Казахстан» обнародовал видеозапись признания Рузахунова в том, что ему предложили 90 тыс. тенге для участия в протестах в Алматы. В МВД Кыргызстана сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов.

Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил в воскресенье журналистам, что Рузахунов не является террористом.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, КАЗАХСТАН, НОТА


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