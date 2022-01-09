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СНГ 09.01.2022 19:12

Восстановление работы банковской системы в Казахстане будет осуществляться поэтапно - власти

В связи с нестабильной работой интернета в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, сообщает оперативный штаб республики.

«Во исполнение поручения главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса», - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

В нем отмечается, что 10 января «в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан».

«Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны», - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, «в целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечено функционирование рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге».

«По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов», - говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается в пресс-релизе, «деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов».

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Тэги: КАЗАХСТАН, БАНКИ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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