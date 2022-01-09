Самолет ВКС РФ доставил 100 россиян из Алматы в Москву

Самолет Воздушно-космических сил России со 100 российскими гражданами прибыл в Москву из Алматы, сообщили в Минобороны России.
«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Москву 100 российских граждан из Алматы, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», - сообщили в министерстве.
Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.
«Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации», - сказал Сердюков в воскресенье.
По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.
Консул-советник Генерального консульства РФ в Алматы Владимир Малышев сообщил, что на текущий момент из аэропорта Алматы на аэродром «Чкаловский» уже направлено семь бортов с 614 эвакуированными гражданами.
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