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СНГ 09.01.2022 18:30

Президент Казахстана держит ситуацию в стране на полном контроле, заявляет его пресс-секретарь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«С момента начала событий в Мангистауской области 4 января, как вы знаете, мирные митинги затем превратились в террористическую атаку. В это время глава государства был в Акорде, работал, следил за ситуацией. Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране», - сообщил Уали.

По его словам, «когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА


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