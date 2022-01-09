Президент Казахстана держит ситуацию в стране на полном контроле, заявляет его пресс-секретарь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«С момента начала событий в Мангистауской области 4 января, как вы знаете, мирные митинги затем превратились в террористическую атаку. В это время глава государства был в Акорде, работал, следил за ситуацией. Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране», - сообщил Уали.

По его словам, «когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана».