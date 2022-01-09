Боррель обвинил Россию в игнорировании ЕС при обсуждении европейской безопасности

Евросоюз видит угрозу европейской архитектуре безопасности и считает, что Москва намеренно игнорирует Брюссель при обсуждении вопросов безопасности в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности. Российское руководство, намеренно исключив упоминания ЕС из «проектов договоров», которые они представили в декабре прошлого года, похоже, намеревается повернуть время вспять и вернуться к старой логике холодной войны», - написал Боррель в воскресенье в своем блоге.
«Мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев», - заявил еврочиновник.
Отметив, что диалог необходим, Боррель указал, что в то же время необходимо сдерживание и решимость, твердая поддержка суверенитета и целостности Украины.
«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины», - написал Боррель.
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