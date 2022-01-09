Российские военные самолеты в воскресенье эвакуировали из Алматы две сотни россиян

Два российских военных самолета в воскресенье эвакуировали из Алматы 200 российских граждан, сообщили в Минобороны РФ.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алматы, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первый самолет доставил также 100 человек, ожидается прилет третьего борта в Москву в воскресенье.

8 января Минобороны РФ сообщило, что российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 граждан РФ, которые находились в туристической поездке.

7 января Минобороны РФ сообщило, что российские десантники установили полный контроль над аэропортом Алматы.