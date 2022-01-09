Боррель отказался видеть в России посредника в украинском конфликте

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что Россия, наращивая силы близ украинской границы, ставит под сомнение основные принципы европейской безопасности.
«Мой визит в Украину пришелся на особенно важный момент, когда конфликт на границе страны находится на грани углубления в контексте наращивания российской военной мощи», - написал высокий представитель ЕС в воскресенье в статье по итогам поездки в Украину.
Посетив линию соприкосновения в Станице Луганская, он получил от украинских военных информацию о том, что «количество нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями не уменьшилось».
«С ноября прошлого года Россия необычным образом концентрирует войска и оружие у границы с Украиной. Это наряду с другими подрывными действиями, направленными против Украины, является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины. Не может быть никаких сомнений в том, что Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается», - считает Боррель.
Главная забота и цель ЕС, пояснил он, добиться от России деэскалации напряженности, и «полное выполнение Минских соглашений Россией остается принципиальным условием».
По его оценке, выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности отражают позицию российских властей в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик. Он утверждает, что помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности.
«Не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров», - настаивает Боррель.
По его оценке, некоторые российские предложения несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности, Хельсинкским Заключительным актом 1975 года.
«Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий в соответствии с интересами нашей безопасности и подтверждая основополагающие принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезны предложения по созданию механизмов антикризисного управления», - написал Боррель.
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